Madre entrega a su propio hijo por el feminicidio de Karen Miranda en Tonalá, Jalisco; así ocurrió el crimen

El feminicidio de Karen Miranda Ayala conmocionó a la población en el municipio de Tonalá, Jalisco. Sin embargo, no solo la madre de la víctima está pasando por un dolor inmenso, sino también la madre del presunto feminicida, que antes de ser cómplice de un crimen prefirió entregar a su propio hijo a las autoridades. Te contamos las claves del caso.

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Madre entrega a su hijo por el feminicidio de Karen Miranda

Iván “N”, el presunto feminicida de Karen Miranda, fue entregado a las autoridades por su propia madre, luego de que le confesó que había asesinado a la joven en el interior de un balneario en Tonalá, Jalisco.

La mujer puso en alerta a las autoridades, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) Jalisco cumplimentó una orden de aprehensión por feminicidio.

🔴#IMPORTANTE | Se realizará la audiencia de vinculación a proceso de Iván “N” presunto feminicida de Karen Miranda, la joven de 20 años que fue encontrada al fondo de una barranca, en Tonalá.



Con información: @ceciliacerna19 pic.twitter.com/ra6nBW5j1J — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) July 17, 2026

¿Qué le pasó a Karen Miranda? Cronología del feminicidio en Tonalá

El pasado 7 de julio, Karen Miranda Ayala, de 20 años de edad, salió con unos amigos y conoció a Iván “N”. Después de unas horas, ambos se quedaron solos y se dirigieron a un balneario de la zona.

De acuerdo con el testimonio de la madre de Iván “N”, después de ir al balneario, los dos jóvenes se trasladaron a otro punto en que comenzaron a discutir al parecer por un supuesto reclamo de dinero.

La discusión escaló a la violencia física, por lo que Iván “N” empujó a Karen. La joven cayó golpeándose fuertemente en la cabeza, por lo que falleció en el lugar. Tras lo cual, el presunto feminicida subió el cuerpo de la víctima a un auto y condujo hasta la colonia Prados de los Tulipanes, en el municipio de Tonalá.

Iván “N” le confesó a su madre que halló un barranco en el que aventó los restos de Karen Miranda. Tras la denuncia por desaparición, la policía dio con los restos de la joven el pasado 10 de julio.

Tras el hallazgo, la madre de Karen Miranda agradeció a la madre del agresor por haber entregado a su propio hijo y brindar los datos para localizar el cuerpo de la joven.

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