Luis Alfonso “N”, el séptimo implicado en el caso del hijo de Ceci Flores, fue vinculado a proceso este 04 de junio por los delitos de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) a través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook.

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La captura de este individuo se efectuó el pasado lunes 1 de junio en la zona de canalización del Río Tijuana, Baja California, mediante un operativo en conjunto entre las fiscalías de dichas entidades.

Cabe destacar que, de las 8 órdenes de aprehensión totales, se han cumplido 7, por lo que el único sujeto restante sigue desaparecido pero con una ficha de búsqueda por desaparición activa.

¿Qué pasó con Marco Antonio Sauceda?

La víctima, hijo de la activista, fue secuestrada por un comando armado el 4 de mayo de 2019 en la Bahía de Kino, Sonora, junto a su hermano menor que afortunadamente fue liberado días después.

Tras casi 7 años de búsqueda por parte de la madre buscadora, Ceci Flores, el 24 de marzo del 2026 se localizaron los restos óseos, ropa y casquillos en un rancho al norte del Ejido Salvador Alvarado, en Hermosillo.

Finalmente, el 31 de marzo del 2026, la Fiscalía de Sonora confirmó la identidad positiva de los restos mediante pruebas de ADN, y fue sepultado el 2 de abril.

¿Qué pasará con el actual detenido?

Sin embargo, si se demuestra la agravante de asociación delictuosa, la condena podría incrementar significativamente.