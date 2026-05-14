Mujeres indígenas exigen la aparición con vida de los hermanos Pérez, desaparecidos desde el 24 de abril

Un grupo de mujeres pertenecientes a diversas comunidades originarias de Pantelhó se plantó en las principales calles de la entidad para denunciar la nula respuesta de las autoridades ante la desaparición de los hermanos Pérez.

Los jóvenes no llegaron a su casa desde el pasado 24 de abril y señalaron una grave crisis de inseguridad en la región de los Altos, la cual ha ido afectando directamente a las familias.

Hoy demandan acciones contundentes y la búsqueda inmediata; entre consignas y llanto advirtieron que mantendrán el plantón y las movilizaciones hasta obtener pruebas de vida de sus familiares.