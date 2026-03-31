ADN confirma que restos hallados por Ceci Flores sí son de su hijo Marco Antonio, revelan Buscadoras de Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora confirmó la identidad de Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de la activista Ceci Flores, tras casi siete años de haber sido reportado como desaparecido, de acuerdo al colectivo Jóvenes Buscadoras de Sonora.

Con base en la publicación de Facebook del colectivo, la verificación se logró mediante pruebas de ADN realizadas a restos óseos localizados recientemente en Hermosillo.

El hallazgo pone fin a un largo periodo de incertidumbre para la familia y marca un momento profundamente doloroso para una de las madres buscadoras más reconocidas del país.

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Hallazgo en Hermosillo y proceso de identificación

De acuerdo con la información oficial, los restos fueron encontrados el pasado 24 de marzo en un predio ubicado en el kilómetro 46 de la carretera 26 de la entidad, una zona donde previamente se han realizado hallazgos similares.

En el sitio, Ceci Flores localizó restos óseos junto con una prenda que identificó como perteneciente a su hijo, lo que fortaleció la hipótesis de que podría tratarse de él. Posteriormente, autoridades estatales realizaron un operativo de cateo durante dos días y trasladaron los indicios a laboratorio para su análisis.

Aunque inicialmente el proceso enfrentó dificultades técnicas por el estado de los restos y el tiempo de exposición, finalmente las pruebas genéticas permitieron confirmar la identidad. La notificación oficial fue realizada la tarde del lunes 30 de marzo, de acuerdo a medios locales.

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Una desaparición marcada por la violencia

Marco Antonio Sauceda Rocha desapareció el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, Sonora, luego de ser interceptado por hombres armados junto a su hermano. En ese momento, su hermano logró ser liberado tras la intervención directa de su madre; sin embargo, Marco Antonio no regresó.

Este caso forma parte de la tragedia personal de Ceci Flores, quien también enfrenta la desaparición de otro hijo ocurrida en 2015 en Sinaloa.

A raíz de estas experiencias, la activista fundó el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, organización que ha participado en la localización de más de dos mil cuerpos en fosas clandestinas desde 2015.

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Colectivos despiden a Marco Antonio Sauceda

Como se mencionó, la confirmación fue difundida por el colectivo Jóvenes Buscadoras de Sonora, quienes compartieron un mensaje en redes sociales expresando el dolor y el cierre de un proceso marcado por la búsqueda.

“Hoy cerramos un ciclo lleno de dolor, pero también de amor y de memoria”, señalaron.

Días antes, la propia Ceci Flores había advertido que los resultados podrían tardar debido a la complejidad del análisis genético; sin embargo, hasta la publicación de este texto, no ha emitido algún posicionamiento al respecto.

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