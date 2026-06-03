La madre buscadora Ceci Flores informó que cinco personas fueron detenidas por estar presuntamente implicados en la desaparición y homicidio de su hijo Marco Antonio y respetará el proceso legal, “después de tantos años de dolor y lucha”.

A través de un mensaje publicado en X, la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, dijo que el 28 de mayo se cumplimentaron cinco órdenes de aprehensión y el fiscal le contó a la juez cómo dichas personas llegaron a casa de su hijo para sacarlo y luego arrebatarle la vida.

“Es una historia que jamás podré olvidar porque cuando ellos narraban los hechos estaba yo grabando en mi mente y mi corazón el horror de saber cómo le arrebataron la vida, me caló hasta los huesos el conocer esta terrible verdad, de la que hubiera preferido no enterarme jamás”.

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¿Qué pasará con los detenidos por el asesinato del hijo de Ceci Flores?

De acuerdo con la madre buscadora, los detenidos podrían permanecer en prisión y por muchos años no podrán hacerle daño a ninguna persona más, por lo que espera que las autoridades se den cuenta de cada prueba en su contra y valoren el dolor, el miedo y el terror que sembraban en las familias.

Para que no se repita debe haber justicia: Ceci Flores

“No debemos cosechar ni sangre ni huesos”, dijo Ceci Flores al recalcar que para que eso pase se debe garantizar la justicia, de esta manera, pues de lo contrario los hechos se repetirán. Asimismo, pidió por todas las madres buscadoras que supieron de cómo acabaron sus hijos.

“Sin piedad, dolor y temor”, fue así como le quitaron la vida Marco Antonio, por lo que mandó un mensaje a las madres de los detenidos: “Tendrán la posibilidad de ver en la cárcel a sus hijos, pero a mí sus hijos me quitaron el privilegio de volver a ver a mi hijo”.

Después de tantos años de dolor, de incertidumbre y de una lucha que muchas veces pareció imposible, hoy puedo decir que la vida me ha demostrado que la justicia sí existe y que nunca debemos perder la esperanza.



El pasado viernes 28 inició un proceso que he esperado durante… pic.twitter.com/mZpvm81K2P — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) June 3, 2026

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