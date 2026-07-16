Francotirador de Vía Atlixcáyotl: Dictan prisión preventiva a Rafael “N”; atacaba a balazos a automovilistas en Puebla

Rafael “N” identificado como el francotirador de la Vía Atlixcáyotl, fue encarcelado por presuntamente atacar a balazos a automovilistas que circulaban por esta importante vialidad del estado de Puebla.

Un juez le dictó prisión preventiva justificada, por lo que Rafael “N” fue trasladado al Cereso de San Miguel, en la Ciudad de Puebla.

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Tirador de Vía Atlixcáyotl no saldrá libre; juez dicta prisión preventiva a Rafael “N”

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el tirador de Puebla es acusado por homicidio en grado de tentativa, derivado de las agresiones a balazos contra agentes de la fiscalía estatal y elementos de la Marina cuando estos realizaban un operativo para detenerlo, el lunes pasado, en la colonia Lomas de Angelópolis.

La Fiscal General del Estado de Puebla, @idamis35, informó sobre la aprehensión de Rafael N., identificado como el probable responsable de realizar disparos contra vehículos en la Vía Atlixcáyotl y zonas aledañas.



La detención fue resultado del trabajo coordinado entre la… pic.twitter.com/g55pViR3pn — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 14, 2026

Por su parte, el abogado defensor del francotirador de la Vía Atlixcáyotl solicitó más tiempo para reunir las pruebas necesarias para demostrar la inocencia de su cliente. El juez concedió la petición y fijó un plazo de 144 horas, para resolver si el tirador de Puebla es vinculado o no a proceso.

No obstante, el tirador de Puebla seguirá su proceso en prisión en el Penal de San Miguel, ya que la autoridad judicial consideró que podía intentar fugarse.

Este era el modus operandi del francotirador de Puebla

Desde el 2018, el francotirador de la Vía Atlixcáyotl aterrorizaba a los automovilistas que se veían en la necesidad de circular por esta vialidad de la ciudad de Puebla. El hombre solía disparar en contra de vehículos en movimiento. Logró herir a un motociclista en una pierna y, también, hirió a un menor de edad en la mandíbula, mientras el pequeño viajaba en el auto con su madre.

Hasta el momento, las autoridades contaban con cuatro investigaciones abiertas relacionadas con ataques contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl, pero existen hasta nueve reportes ciudadanos.

¿Quién es el francotirador de Puebla?

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía de Puebla, el francotirador de la Vía Atlixcáyotl es un hombre identificado como Rafael “N”, de origen español naturalizado mexicano que tenía su vivienda en la colonia Lomas de Angelópolis.

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