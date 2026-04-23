José Luis es periodista de profesión originario de Cuba y desde hace un año radica en el Estado de México (Edomex), pues su labor de informar los casos de corrupción, desigualdad y pobreza en su país, lo llevaron a ser uno de los cientos de perseguidos políticos del régimen.

En entrevista con Azteca Noticias, reveló la cruda realidad que se vive en la isla caribeña en relación a la labor de la comunicación, pues señala que “hacer periodismo independiente en Cuba, es lo mismo que ser corresponsal de guerra”.

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José Luis denuncia amenazas del régimen cubano en México

De acuerdo con lo mencionado por José Luis, la dictadura que se vive en Cuba se encarga de violar los derechos humanos “constantemente”, además de que no permiten la libertad de expresión como parte del autoritarismo que se sufre en el país.

A pesar de estar a miles de kilómetros del régimen de Cuba, José Luis ha denunciado que espías cubanos lo han buscado desde números de México para amenazarlo. “Me escribieron de un número de México amenazándome que me tenían localizado, que sabían donde yo estaba, que me iban a dar una golpiza, que me preparara, todo en pos de dejar de hacer periodismo”.

Las amenazas llegan en medio de un contexto en el que el mismo José Luis denunció haber sufrido persecución política y tortura en su país, destacando que fue amenazado de muerte y “prisión de por vida” en caso de que regrese a Cuba tras ser exiliado.

Así fue su travesía para llegar a México

“En la puerta del avión, entrando, un oficial de seguridad del estado me amenazó que si volvía al país o si intentaba entrar iba a quedar definitivamente preso o muerto”, así inició la travesía de José Luis Tan rumbo a México.

El periodista cubano llegó a Guyana y desde ahí, comenzó una travesía en medio de la selva del Darién, lo cual le provocó lesiones importantes, así como la pérdida de hasta 40 libras de su peso.

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