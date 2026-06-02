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Caso de Carlos Manzo: Detienen a oficial de la Guardia Civil y excolaborador de la Fiscalía Regional de Uruapan
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Periodista revela cómo fue la audiencia de Gerardo Mérida en corte de EUA

El periodista Arturo Ángel reveló como llegó el exsecretario de Seguridad de Sinaloa a la Corte del Distrito Sur de Nueva York y qué fue lo que pasó en EUA.

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Por: Ximena Ochoa
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