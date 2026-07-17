Menor sobrevive escondida tras masacre de su familia en Morelos

Cuatro integrantes de una familia fueron encontrados sin vida en el interior de una vivienda en el municipio de Jonacatepec, en el estado de Morelos. Una menor que sobrevivió alertó a las autoridades.

Entre las víctimas mortales se encuentran tres mujeres y un hombre adulto, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE). Además, una adolescente resultó herida.

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La víctima, a quien los agresores aparentemente dieron por muerta, logró escapar de la vivienda ubicada en la Avenida Morelos y llegar por sus propios medios a la comandancia de la policía local.

#FiscalíaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



Ante los hechos delictivos registrados en el municipio de Jonacatepec, la Fiscalía General del Estado de Morelos activó este viernes 17 de julio los protocolos legales correspondientes, luego de que cuatro integrantes de una familia… pic.twitter.com/8qBRCpM9kT — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) July 17, 2026

El reporte del ataque provocó el despliegue inmediato de las autoridades estatales, quienes activaron de forma urgente los protocolos legales correspondientes para atender la emergencia y resguardar la zona de la agresión.

Debido a las características del crimen y el género de la mayoría de las víctimas, la institución informó que el desarrollo de las indagatorias se realizará de manera estricta bajo el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género.

Masacre en Morelos: ¿Qué pasó en Jonacatepec?

Según el testimonio preliminar de la joven de 17 años, durante la noche del miércoles los agresores golpearon a sus familiares para después privarlos de la vida con armas blancas.

Tras la agresión, la adolescente permaneció escondida dentro de la vivienda durante varias horas. Fue hasta la mañana de este viernes 17 de julio que la joven pudo salir a pedir ayuda.

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