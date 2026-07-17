Balean vivienda de dueños de diario Adiscusión en Culiacán; suman tres agresiones contra el medio de comunicación

Un domicilio relacionado con César Millán Lafarga, director general de Grupo Adiscusión, fue atacado a balazos durante la mañana de este viernes, en un hecho que dejó daños materiales y volvió a encender las alertas por la violencia contra el ejercicio periodístico en Sinaloa.

El ataque ocurrió en una vivienda ubicada en las inmediaciones de Plaza Sendero, al norte de Culiacán. De acuerdo con registros de videovigilancia, un vehículo tipo sedán de color blanco llegó al sitio y de la unidad descendió un hombre armado que se dirigió hacia el inmueble para disparar contra la fachada.

En las imágenes se observa que, antes de iniciar el ataque, tuvo dificultades para activar el arma; después de unos segundos logró accionarla y realizó varias detonaciones.

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🚔🚨 || Atacan a balazos domicilio de la familia Millán, fundadores de Adiscusion



Un sujeto realizó disparos contra la fachada de la vivienda con un arma larga; queda registrado el momento del atentado



Véala en https://t.co/10cMji4Mib pic.twitter.com/G0CXwE6c7q — Adiscusión Diario (@adiscusion) July 17, 2026

La agresión se extendió por aproximadamente 10 segundos. Los impactos quedaron marcados en muros y ventanas de la propiedad, sin que se reportaran personas heridas.

El atacante regresó al vehículo en el que había llegado y escapó del lugar. Hasta el momento no se ha informado de personas detenidas por estos hechos.

Este atentado representa una nueva agresión contra Grupo Adiscusión, un medio de comunicación con antecedentes de violencia. En 2011 fue asesinado su fundador, Humberto Millán Salazar, mientras que en junio de 2024 las instalaciones de la empresa fueron atacadas.

Ambos casos continúan sin esclarecerse, por lo que el nuevo ataque vuelve a generar llamados para que las autoridades investiguen y garanticen condiciones de seguridad para periodistas y medios de comunicación en la entidad.

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