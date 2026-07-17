Pamela Yajaira; cronología y avances del caso del feminicidio en Nuevo León

La Fiscalía de Nuevo León realizó un operativo de cateo en la vivienda del cantante Arnulfo Jr., esto luego de que fue localizado un automóvil relacionado al feminicidio de la joven Pamela Yajaira Alvarado, de 25 años, el cual presuntamente era utilizado por el hijo del artista.

El vehículo fue localizado en la colonia Lomas de Tolteca, en el municipio de Guadalupe y el operativo estuvo a cargo de detectives ministeriales, con apoyo de peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes realizaron el procesamiento de la unidad para recabar indicios que fortalezcan la carpeta de investigación.

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Durante las diligencias, especialistas en criminalística buscaron rastros biológicos, huellas dactilares, fibras, objetos y otros elementos de prueba.

También se cateó una segunda casa, esta independiente a la del artista, en la colonia Rincón de Guadalupe. Hasta el momento no se ha compartido información actualizado sobre los dos operativos.

La dependencia puntualizó que los trabajos continúan y que los detectives siguen recabando evidencia para esclarecer el caso y determinar la participación de los presuntos responsables.

¿Qué le pasó a Pamela Yajaira?

Fue el pasado fin de semana cuando se dio a conocer el feminicidio de la joven, quien fue rociada con gasolina y quemada viva, perdiendo la vida en un hospital donde era atendida de las graves lesiones, pero antes de morir pudo confesar quiénes fueron sus agresores.

Las investigaciones del caso señalaron que la joven conoció a sus amigos por Facebook, quienes la invitaron a una fiesta en la colonia Dos Ríos, en el municipio de Guadalupe. Sin embargo, durante la madrugada fue localizada con graves quemaduras en la colonia Vistas del Río, del municipio de Juárez, donde fue auxiliada y trasladada a un hospital, pero horas después perdió la vida.

La mujer, madre de dos hijos, presentaba quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo.

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