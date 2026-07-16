Detienen a Ernesto Ruffo, ex gobernador de BC, acusado de delincuencia organizada

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, fue detenido este jueves en Ensenada por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cumplimentaron esta tarde una orden de aprehensión en su contra.

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El caso se inscribe en la investigación por huachicol fiscal que la FGR y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) mantienen abierta desde 2025, y que en septiembre de ese año colocó bajo sospecha al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, señalado entonces como socio mayoritario de la empresa Ingemar, S.A. de C.V., vinculada al megadecomiso de 15 millones de litros de hidrocarburo registrado en julio de 2025 en Coahuila.

Derivado de ello, la FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando, la cual fue cumplimentada esta tarde por elementos de la SSPC.

Esta detención se da en el contexto de los audios en el que se revela las presuntas negociaciones de la gobernadora, Marina del Pilar Ávila, con agencias de Estados Unidos para no ser detenida por vínculos con la delincuencia organizada y tratar de recuperar su visa.

Pese a que actualmente existen señalamientos y acusaciones contra algunos gobernadores emanados de Morena, como Rubén Rocha Moya, hasta el momento no se les ha detenido ni se ha iniciado un proceso judicial en su contra. De esta forma se demuestra la sesgada aplicación de la justicia.

¿Quién es Ernesto Ruffo Appel?

Ruffo Appel fue el primer gobernador de oposición en México, en este caso, luego de haber sido presidente municipal de Ensenada, se postuló como candidato a mandatario estatal de Baja California, por el Partido Acción Nacional (PAN) y gobernó esa entidad de 1989 a 1995.

Tras concluir su sexenio, se integró a la Secretaría de Gobernación como comisionado para Asuntos de la Frontera Norte durante el gobierno de Vicente Fox, primer presidente de oposición.

Fue senador entre 2012 y 2018 y ese mismo año fue precandidato a la presidencia del PAN, perdió frente a Ricardo Anaya; posteriormente llegó a la Cámara de Diputados y dejó el curul en 2021.

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