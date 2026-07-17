Osmar ‘N’, adolescente de 15 años, quien asesinó a dos maestras el pasado 24 de marzo del presente año dentro de la Preparatoria Antón Makárenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán, recibió su sentencia.

Con información del Poder Judicial de Michoacán (PJM), este viernes 17 de julio se llevó a cabo la audiencia donde se le impusieron tres años de internamiento a Osmar ‘N’, la máxima sentencia establecida por la ley.

Además, el juez de esta audiencia fijó una cifra de 3 millones 280 mil 769.07 pesos como reparación del daño a las familias de las maestras asesinadas: María del Rosario Sagrero y Tatiana Madrigal.

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¿Cómo ocurrieron los asesinatos de las maestras por parte de Osmar ‘N’?

Fue la mañana del 24 de marzo de 2026 cuando Osmar ‘N’ asesinó a dos maestras al interior de la Preparatoria Antón Makárenko con un arma larga, la cual llevó en una funda de guitarra, junto con cartuchos útiles.

Fue a través de una llamada al número de emergencias 911, donde se reportaron las detonaciones de arma de fuego dentro de la escuela, por los elementos de seguridad acudieron al lugar y localizaron los cuerpos de las dos docentes de la institución.

Los tutores del menor contaban con armas de fuego en su hogar, sin embargo, negaron que la utilizada por el adolescente para cometer estos asesinatos fuera una de esas.

Los mensajes de Osmar ‘N’ previo a los asesinatos

Durante la madrugada de ese 24 de marzo, el adolescente compartió a través de su cuenta de Instagram un video en el que posaba frente al espejo sosteniendo un fusil AR-15, además de una foto de él con el rostro cubierto empuñando el arma. En su última publicación previo al ataque, usó la frase “Hoy es el día”, anunciado la agresión.

En esa misma red social, Osmar ‘N’ había compartido vídeos promoviendo el odio hacia las mujeres y los movimientos feministas. Además, el adolescente difundía contenido relacionado con el asesino serial Charles Manson y la masacre de Columbine.

Derivado de estos mensajes por parte del adolescente en sus redes sociales, las autoridades ministeriales procesaron el delito bajo el cargo de feminicidio. Por lo que ahora, Osmar ‘N’ pasará tres años de internamiento en el tutelar.

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