¿Nuevo grupo o lucha de cárteles? Peluches de cerdito rosa aparecen en escenas del crimen en BC y Sinaloa

En menos de una semana, un cerdito de peluche rosa volvió a aparecer en una escena del crimen en México, ahora en Tecate, Baja California, el pasado sábado 30 de mayo.

No es la primera vez que este símbolo aparece en zonas donde ocurrieron asesinatos, durante los últimos días del mes de mayo también fueron vistos en Culiacán, Sinaloa.

🔴 Cerdito rosa aparece en tres crímenes en dos semanashttps://t.co/dda4tDc1VK — TV Azteca Baja California (@TVAzteca_BC) June 1, 2026

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Aparece cerdito de peluche rosa en carreteras de Tecate

Sobre la carretera Tecate-Ensenada, autoridades localizaron el cuerpo de un joven sin vida a la altura del kilómetro 25+500, el cual estaba amarrado de manos y presentaba huellas de presunta tortura. A su lado apareció un peluche rosa, así como siete casquillos de arma.

Este mismo modus operandi se replicó en, al menos, dos escenas del crimen el mismo día.

Cerdito de peluche también fue hallado en Sinaloa

Hasta el momento, este móvil sólo se había presentado en Culiacán, Sinaloa, ya que aparecieron estos peluches en tres escenas en menos de dos semanas.

El más reciente ocurrió el 28 de mayo en Culiacán, Azteca Noticias Baja California reportó que la policía municipal acudió a atender a un hombre tras un ataque armado; no obstante, el peluche apareció en el lugar.

¿Qué significa la presencia de peluches de cerditos rosas en escenas del crimen?

Las autoridades, a nivel federal y local, no han dado algún indicio oficial sobre qué podría significar este símbolo o a quién pertenece; sin embargo, investigaciones periodísticas apuntan a que podría tratarse de la firma de un grupo criminal, ya que son lugares donde hay enfrentamientos constantes y activos.

Conviene recordar que en Sinaloa existe una lucha entre Los Chapitos y la Mayiza por el control de la zona, la cual ha aumentado la violencia en la entidad; no obstante, en Baja California se ha reportado la lucha de la plaza entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ahora queda esperar una confirmación oficial sobre si existe un vínculo entre todos estos crímenes, es una lucha de cárteles o se trata de un nuevo grupo criminal.

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