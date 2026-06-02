El Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirma la detención de Gabriel Nicolás “N”, alías El Gabito o El 80, presunto líder de Los Chapitos en la zona sur de Sinaloa, facción conocida como Los Menores.

De acuerdo a la información oficial, fue detenido este lunes 1 de junio en Mazatlán, a las 20:15 horas (tiempo local) y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades describen al sujeto como masculino de complexión robusta, tez clara, barba y bigote escaso; además, vestía camisa café, pantalón de mezclilla negro y tenis negros al momento de la detención.

Detención de "El Gabito" La detención de "El Gabito" se dio a las 20:15 horas del lunes 1 de junio (Captura de pantalla | SSPC)

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Vinculan a “El Gabito” con muerte y secuestro de mineros en Sinaloa

Horas más tarde, el Gabinete de Seguridad informó que es investigado por su participación en secuestros, extorsión, homicidio y delitos contra la salud.

Sin embargo, también se le vincula con el homicidio y secuestro de mineros de La Concordia a inicios de este años.

Se le decomisaron armas, municiones, droga, numerario y un vehículo.

En una acción coordinada en El Rosario, Sinaloa, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y autoridades estatales detuvieron a Gabriel “N”, alias “Gabito”, identificado como generador de violencia y jefe regional de la facción “Los Menores”.



El detenido es investigado por su… pic.twitter.com/Ow6XbAqIue — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 2, 2026

¿Quién es “El Gabito?

Aunque en la ficha oficial de detención no se menciona el alías de Gabriel Nicolás “N”, reportes oficiales y periodísticos revelan que es conocido como El Gabito y El 80.

Estos mismos recopilatorios mencionan que se trata de uno de los líderes de Los Chapitos en Mazatlán, principalmente en la lucha por la plaza que tiene este grupo con La Mayiza, es decir, en la guerra interna por el control del Cártel de Sinaloa.

Su nombre se volvió conocido en todo el país al quedar al frente de la facción tras el asesinato de Óscar Noé Medina González, mejor conocido como El Panu, el 21 de diciembre de 2025 en un restaurante de la Ciudad de México (CDMX), quien presuntamente era jefe de seguridad de Los Chapitos y buscado en Estados Unidos.

La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina lo buscaba, principalmente en la zona de Culiacán, esto junto a Óscar Luciano Martínez Larios, su hermano; ambos son originarios de Guadalajara, Jalisco, pero se mudaron a El Rosario, Sinaloa.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.