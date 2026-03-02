Detuvieron en Michoacán a “El Congo”, presunto implicado en asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

La detención de un presunto generador de violencia en la región de Tierra Caliente fue confirmada este lunes 2 de marzo por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó sobre un operativo coordinado en el estado de Michoacán.

A través de sus redes sociales, el funcionario detalló que fuerzas federales y estatales capturaron a Gerardo “N”, alias El Congo, identificado como integrante de una célula delictiva relacionada con el atentado contra el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Esta madrugada, en Michoacán, en una operación encabezada por la @FiscaliaMich en coordinación con @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico @GN_MEXICO_ y @SSeguridad_Mich fue detenido Gerardo “N”, alias “El Congo”, identificado como integrante de la célula delictiva que atentó contra… pic.twitter.com/QILmPBFT4H — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 2, 2026

Detenido relacionado con extorsión a productores de aguacate y limón en Uruapan

Según el reporte difundido por García Harfuch, el detenido operaba bajo las órdenes de Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, quien fue capturado en noviembre de 2025.

Las investigaciones apuntan a que esta célula delictiva mantenía un esquema sistemático de cobro de cuotas a productores agrícolas, afectando directamente la economía local.

Las investigaciones continúan en la región

El titular de la SSPC aseguró que las investigaciones continúan con el objetivo de desarticular por completo la estructura criminal responsable del atentado y de otros delitos en la región.

Cae el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Asimismo, reiteró que la coordinación entre fuerzas federales y estatales seguirá activa para detener a todos los implicados y restablecer las condiciones de seguridad en la entidad.

Detenidos por el Caso de Carlos Manzo

Hasta ahora, autoridades de Fiscalía General del Estado de Michoacán han detenido 20 personas por su presunta participación en el homicidio del exalcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Entre los arrestados figuran Jorge Armando “N”, señalado como autor intelectual, así como Samuel “N” (director de protocolo), Jaciel Antonio “N” (presunto reclutador) y Alejandro Baruc “N”, alias K-oz, implicado en la logística del crimen.

También se capturó al grupo familiar de René “B”, alias El Rhino, exjefe de plaza relacionado con la estructura criminal investigada. Aún hay al menos seis prófugos vinculados a la red que operó el asesinato.

