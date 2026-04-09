Confirman detención de Mike Rafael, otro involucrado en el homicidio de Carlos Manzo

La Fiscalía General de Michoacán confirmó que un hombre identificado como Mike Rafael 'N', alias "Aurora" fue detenido por estar presuntamente implicado en el homicidio de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan.

En una breve conferencia de prensa, el fiscal del estado, Carlos Torres Piña, señaló que Mike Rafael es señalado por su presunta participación en el asesinato del presidente municipal, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

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Detención de Mike Rafael, alias "Aurora"

Carlos Torres Piña señaló que Mike Rafael 'N', alias "Aurora", fue detenido el pasado 17 de marzo en el municipio de Uruapan, quien está presuntamente vinculado con actividades ilícitas relacionadas con la venta y distribución de hidrocarburos de procedencia ilícita, así como comercialización de estupefacientes.

|Fiscalía General del Estado de Michoacán

"Aurora" pieza clave pero distinta en el asesinato de Carlos Manzo

El fiscal señaló que tras trabajos de investigación coordinados entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el "Aurora" fue localizado y detenido.

Recalcó que el nombre Mike coincide con otras pistas clave, pero se trata de un hombre distinto al que se menciona en grupos de mensajería. "Resultó ser otro personaje, pero también con responsabilidades dentro de esta estructura criminal".

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