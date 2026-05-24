Con un arsenal compuesto por ocho armas largas y cortas, cargadores y cartuchos útiles, la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí detuvo al exalcalde de Tampamolón Corona, Isidro “N”, mejor conocido como Chilo Mejía.

El exedil estaba acompañado de su esposa, Gabriela “N”, cuando fue detenido en un operativo de vigilancia sobre la carretera Tamapamolón-San José de la Cruz, a la altura de Racho Diamante.

“Como resultado de los trabajos estratégicos de seguridad y vigilancia, la Guardia Civil Estatal detuvo a Gabriela “N”, de 47 años de edad, e Isidro “N”, de 52 años, este último originario de Guerrero, en el municipio de Tampamolón Corona, a quienes se les aseguró un importante arsenal de armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles“, se pudo leer en el mensaje oficial.

Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí En el mensaje oficial se dio a conocer el arsenal en donde fue detenido (Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí | FB)

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¿Cómo fue la detención del exalcalde de Tampamolón?

De acuerdo a las autoridades potosinas, la pareja fue detenida a bordo de una camioneta RAM color rojo, ahí fue decomisado el arsenal y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

En específico, fueron decomisados:

Un fusil AK.47

Rifle AR-15

Escopeta semiautomática

Dos rifles de distintos calibres

Tres armas cortas

Siete cargadores

86 cartuchos útiles

Hasta el momento, las autoridades no han comentado más sobre los cargos en contra del edil o de alguna otra investigación donde esté involucrado, por lo que se espera más información en las próximas horas.

¿Quién es Isidro Mejía Gómez?

Isidro Mejía Gómez fue alcalde de Tampamolón Corona entre 2018 y 2021, años en los que formó parte del Partido Nueva Alianza, el cual ya perdió el registro años atrás.

En 2024 se unió a las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para buscar nuevamente se edil del municipio potosino; sin embargo, perdió los comicios.

Desde años atrás, Mejía Gómez recibió señalamientos por su trabajo en el municipio, algunas personas (sin denuncia formal) lo han acusado de presuntos nexos con el crimen organizado, tanto así que en 2021 fue inhabilitado para ocupar cargos públicos debido a irregularidades en el proceso de consulta para integrar el Plan Municipal de Desarrollo.

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