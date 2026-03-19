Bermúdez Requena cumple 6 meses en prisión y no hay avances en su caso

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano, en el Estado de México (Edomex), en septiembre de 2025. A seis meses de su detención, la situación legal del líder de la "La Barredora" permanece estancada, sin que se registren avances significativos en el proceso judicial en su contra.

El próximo martes (24 de marzo) vence la prórroga para investigar a quien en su momento fue mano derecha del senador de Morena Adán Augusto López Hernández, dando paso a la siguiente fase de su juicio. Aunque se anticipa que permanecerá tras las rejas y enfrente una pena severa, el expediente evita profundizar en su rol como operador de "El Mencho" en el sureste y su paso por la seguridad pública, debido a las posibles repercusiones en el ámbito político.

Detenido en septiembre de 2025 en Paraguay, Bermúdez ha invocado su derecho a guardar silencio, lo que frena cualquier citación contra López Hernández. Esta estrategia ha blindado al senador de complicaciones judiciales derivadas de su excolaborador.

El titular de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ha insistido en que López no figura en las indagatorias. El proceso, estancado en lo superficial, genera dudas sobre si las autoridades llegarán al meollo del asunto.

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¿De qué se acusa a Bermúdez Requena?

El también conocido como "El Abuelo" o "Comandante H" era jefe de una organización criminal al mismo tiempo que estaba al frente de la seguridad pública estatal, se le señala de los delitos de:



Asociación delictuosa o delincuencia organizada: Por su presunta responsabilidad en la dirección de la red criminal que operaba en la región de Tabasco.

Extorsión y secuestro agravado: Acusaciones derivadas de las actividades de control y violencia ejercidas por "La Barredora".

Narcotráfico: Se le vincula con el manejo de drogas y el robo de combustible (huachicol), incluyendo presuntos negocios ilícitos relacionados con obras de infraestructura federal.

Tráfico de personas y cobro de piso: Actividades que formaban parte del control territorial del grupo delictivo bajo su mando

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