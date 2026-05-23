Rocha Moya y Maru Campos comparecerán ante la FGR como testigos: Segob

La Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República (FGR) a autoridades de Chihuahua y Sinaloa son “un asunto de procedimiento” y que los convocados acudirán en calidad de testigos.

A través de un comunicado difundido la tarde de este sábado, la dependencia federal señaló que las actuaciones de la FGR se desarrollan conforme a la ley y rechazó que exista un interés político detrás de las investigaciones.

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Durante la mañana de hoy la FGR dio a conocer que citó a declarar a la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos por la presencia de agentes de la CIA en un operativo en ese estado; y en el caso de Sinaloa a los involucrados en la acusación presentada por el gobierno de Estados Unidos en la Corte de Nueva York por presuntos vínculos con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

“No tiene nada de político. ¿Por qué va a ser político? Es un procedimiento (…) Entiendo, por lo que le informó la Fiscal a la Secretaria de gobernación, que son procedimientos de las investigaciones que están haciendo por el caso de Chihuahua y Sinaloa, es lo que nos informa la Fiscalía. No hay nada más que eso, procedimiento”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionada sobre el tema durante su visita por Tabasco.

La respuesta de la Secretaría de Gobernación ha causado criticas, pues la ciudadanía cuestiona el porqué la depedencia federal tiene que aclarar decisiones de la FGR, que se supone que es autónoma.

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