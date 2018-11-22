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/Política/Nota

Confirma TEPJF que Nueva Alianza se queda sin registro

Los magistrados de la Sala Superior del TEPJF desestimaron los motivos de inconformidad del PANAL.

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1 minuto lectura
Escrito por: Redacción adn Noticias

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el Partido Nueva Alianza (Panal) perdió su registro como partido político nacional, por no haber obtenido al menos el 3% de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria del 1º de julio pasado.

La Sala Superior confirmó por unanimidad que el acuerdo INE/CG1301/2018 y desestimó los motivos de inconformidad del PANAL al recordar que si bien es cierto que en 2005 el mínimo de votación para conservar el registro era del 2%.

Los magistrados también desestimaron los agravios que señalaban que la declaración depérdida de registro atenta contra el sistema democrático y el pluralismo político.

Aquí puedes checar la sesión completa.

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