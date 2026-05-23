A casi un año del secuestro y asesinato de la maestra Irma Hernández ocurrido en la zona de Álamo Temapache en Veracruz, este sábado 23 de mayo la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que logró la detención de Abisaí “N”, sujeto acusado de los delitos cometidos contra quien también fuera taxista en la entidad.

Fue a través de un comunicado publicado vía redes sociales y plataformas oficiales de las autoridades, que se confirmó que este sujeto fue detenido tras las labores de investigación y de campo a través de la Fiscalía Regional de Tuxpan.

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¿Qué dijo la FGE sobre el caso de la maestra Irma Hernández?

De acuerdo con lo comentado por la misma Fiscalía de Veracruz, tras las investigaciones realizadas se pudo establecer la probable participación de Abisaí “N” en el asesinato de la maestra Irma Hernández, el cual ocurrió el pasado 18 de julio en la zona centro de Álamo Temapache.

Es importante señalar que las autoridades locales señalaron que la víctima de este caso, fue encontrada sin vida en predio abandonado de la zona ya referida, motivo por el cual se señala directamente contra Abisaí y otras 10 personas involucradas.

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¿Cuántos detenidos van por el caso de la maestra?

De acuerdo con información de medios locales de Veracruz, hasta el momento suman un total de seis detenidos por el caso de la maestra Irma Hernández, los cuales son señalados como los posibles sujetos armados que aparecieron en un video en donde se exigía dinero para la liberación de la también taxista.

Es por ello, que hasta el momento faltan un total de cinco personas más por ser detenidas, esto tomando en cuenta que en la grabación se aprecia a un total de 11 presuntos miembros del crimen organizado amenazando a la docente.

¿Qué se sabe del caso de la maestra Irma Hernández?

De acuerdo con las investigaciones e información que ha ido trascendiendo con el paso de los meses, la maestra Irma Hernández fue secuestrada tras negarse a pagar la cuota que exigía el grupo de delincuentes para poder trabajar como taxista en una de las rutas de Álamo.

Tras ello y luego de difundir un video en el que se aprecia a la maestra hincada y señalando lo sufrido con los delincuentes, la mujer fue localizada sin vida el pasado 18 de julio de 2025.

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