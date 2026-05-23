La Fiscalía General de la República (FGR) informó que citó a declarar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como al resto de los políticos y mandos policiales requeridos por Estados Unidos.

La FGR dio a conocer que, en el marco de las diligencias relativas a la indagatoria aperturada con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, relacionada con 10 ciudadanos mexicanos con presuntos vínculos con “Los Chapitos”, dichas personas fueron llamadas a rendir entrevista ante el Ministerio Público de la Federación.

Esto “con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”.

Con relación a investigaciones derivadas de noticias y hechos recientes, la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo las acciones pertinentes como parte de los respectivos planes de investigación en dos casos que son de interés público.



En el marco de las diligencias… — FGR México (@FGRMexico) May 23, 2026

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Sin embargo no detalló cuándo, dónde ni a qué hora se presentará el gobernador, quien lleva semanas sin aparecer públicamente.

Desde el pasado 1 de mayo, el morenista pidió licencia a la gubernatura y desde entonces ha permanecido escondido, al igual que Juan de Dios Gámez Mendívil, expresidente municipal de Culiacán.

Por su parte, dos de sus exsecretarios, Gerardo Mérida Sánchez, de Seguridad, y Enrique Díaz Vega, de Finanzas, se entregaron a autoridades de Estados Unidos el pasado 11 de mayo.

#ÚltimaHora | 🕵️‍♂️ La FGR (@FGRMexico) informó que, en relación con el narcogobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (@rochamoya_), y otras nueve personas acusadas por EE.UU. de tener vínculos con el narcotráfico, ya están siendo citados para rendir declaraciones



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Además de Rocha Moya también deben comparecer el senador Enrique Inzunza Cázares, Dámaso Castro ex vicefiscal de la entidad, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, ex jefes de la Policía de Investigación; José Antonio Dionisio Hipólito, ex subdirector de la policía estatal y Juan Valenzuela Millán, mando de la policía municipal de Culiacán.

FGR también citó a Maru Campos

La institución detalló además que dentro de otro expediente relacionado con el caso del narcolaboratorio localizado en Chihuahua y la presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano, también fueron citados a comparecer la gobernadora Maru Campos y el exfiscal estatal César Jáuregui.

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