Aunque se registra una disminución en la circulación hoy domingo 24 de mayo en las carreteras, hay accidentes y bloqueos que provocan graves afectaciones, así que te recomendamos consultar la lista antes de conducir.

Caminos y Puentes Federales, además de la Guardia Nacional atienden estos incidentes y a la vez llaman a los conductores a tomar precauciones ante los cierres totales y parciales en la circulación.

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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy domingo?

Autopista GTZ. Zamora-Tihuatlán

Se registra cierre parcial de circulación en ambos sentidos de la autopista GTZ.Zamora-Tihuatlán, kilómetro 204, tras un accidente en el que se vieron involucrados varios vehículos. Capufe pide a los conductores atender las indicaciones.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Gtz. Zamora - Tihuatlán, km 204. Registra circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (choque por alcance). Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 24, 2026

Carretera Kantunil-Puerto Juárez

Hay cierre parcial de circulación cerca del kilómetro 136+500 de la carretera Kantunil-Puerto Juárez, en Yucatán, después de un accidente vial, de acuerdo con Guardia Nacional.

#TomePrecauciones en #Yucatan se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 136+500, de la carretera Kantunil-Puerto Juárez. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/qyBIVgEvw1 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 24, 2026

Autopista Chamapa-Lechería

Tras una hora de afectaciones, Capufe informó que en la autopista Chamapa-Lechería, kilómetro 20, dirección Lechería, la circulación ya se restableció, sin embargo, llama a los conductores a manejar con precaución al pasar por la zona.

🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢

Autopista Chamapa - Lechería, km 20, dirección Lechería. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️. — CAPUFE (@CAPUFE) May 24, 2026

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