Aunque se registra una disminución en la circulación hoy domingo 24 de mayo en las carreteras, hay accidentes y bloqueos que provocan graves afectaciones, así que te recomendamos consultar la lista antes de conducir.
Caminos y Puentes Federales, además de la Guardia Nacional atienden estos incidentes y a la vez llaman a los conductores a tomar precauciones ante los cierres totales y parciales en la circulación.
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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy domingo?
Autopista GTZ. Zamora-Tihuatlán
Se registra cierre parcial de circulación en ambos sentidos de la autopista GTZ.Zamora-Tihuatlán, kilómetro 204, tras un accidente en el que se vieron involucrados varios vehículos. Capufe pide a los conductores atender las indicaciones.
Carretera Kantunil-Puerto Juárez
Hay cierre parcial de circulación cerca del kilómetro 136+500 de la carretera Kantunil-Puerto Juárez, en Yucatán, después de un accidente vial, de acuerdo con Guardia Nacional.
Autopista Chamapa-Lechería
Tras una hora de afectaciones, Capufe informó que en la autopista Chamapa-Lechería, kilómetro 20, dirección Lechería, la circulación ya se restableció, sin embargo, llama a los conductores a manejar con precaución al pasar por la zona.
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