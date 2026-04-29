La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que recibió las solicitudes de extradición por parte del gobierno de Estado Unidos contra el narcogobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios más a los que imputa por vínculos con el crimen organizado.

El fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, aseguró se analizará la información y las pruebas para aplicar las aprehensiones con fines de extradición, al mismo tiempo indicó que las autoridades norteamericanos no aportaron evidencias contundentes respecto a de lo que se les acusa.

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“Es obligación de esta Fiscalía, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y en su caso sobre la viabilidad de la solicitud”, dijo en un mensaje a medios.

#AlMomento Mensaje a medios del Dr. @UlisesLaraLopez, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de esta Fiscalía, con relación a la información dada a conocer este día por autoridades de los #EUA sobre funcionarios de #Sinaloa.



▶️ https://t.co/dGgY4AMYNm — FGR México (@FGRMexico) April 30, 2026

“De manera paralela, esta FGR iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”, aseveró.

“De manera particular, es necesario precisar que dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”, agregó.

No obstante, el Tratado de Extradición Internacional, celebrado entre Estados Unidos y México, no establece que se necesiten pruebas para que la FGR presente la solicitud de detención provisional con fines de extradición.

Ulises Lara cuestionó que el gobierno estadounidense “haya hecho pública la acusación, ya que este tipo de solicitud son de carácter confidencial” y esta ya se hizo del dominio público.

Además, recordó que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece la obligación de proteger la información intercambiada en este tipo de casos, mientras que los documentos publicados por EUA revelan nombres completos y cargos.

Lara López reiteró que la institución actuará con apego a la ley y respetará la soberanía de México durante todo el proceso.

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