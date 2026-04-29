La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, por delitos de tráfico de drogas y armas.

La entidad dirigida por el morenista lleva casi dos años sumergida en la violencia debido a una guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.

Fueron el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, quienes este miércoles desclasificaron la acusación.

El caso fue asignado a la jueza Katherine Polk Failla.

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¿De qué cargos se les acusa?

Junto a Rocha Moya y Gámez Mendívil, fueron imputados el senador y exsecretario General de Sinaloa, Enrique Inzunza Cazárez, y el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega.

Dámaso Castro Zaávedra, actual subprocurador de la Fiscalía Estatal de Sinaloa, recibía presuntamente alrededor de 11 mil dólares mensuales del Cártel a cambio de proteger a sus miembros de arrestos y filtrar información sobre operativos respaldados por Estados Unidos.

Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, enfrenta cargos adicionales por el secuestro y muerte de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta, ocurridos en octubre de 2023. Según la acusación, ambas víctimas fueron torturadas y asesinadas por ser sospechosas de colaborar con esta investigación. Millán es el único acusado con pena mínima obligatoria de cadena perpetua.

Rendición de cuentas para la seguridad de nuestros pueblos 🇺🇸🇲🇽https://t.co/udTIVwKbKg pic.twitter.com/1kM2yAXuW9 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 29, 2026

Completan la lista Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, ambos exjefes de la Policía Investigadora de la Fiscalía estatal; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; y José Antonio Dionisio Hipólito Tornado, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa.

¿Cuántos años podrían pasar en prisión?

Todos los acusados, salvo Millán, enfrentan penas de entre 40 años y cadena perpetua.

Todos estos hombres- funcionarios en activo y retirados- habrían conspirado con el grupo delictivo fundado por Joaquín “El Chapo” Guzmán para introducir drogas a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

De acuerdo con la acusación, los implicados “se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”.

“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, dijo el fiscal federal Jay Clayton.

“Tal y como queda al descubierto la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de tráfico de drogas similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y agentes de la ley corruptos en su nómina”, indicó.

El fiscal señaló que el apoyo a funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar.

“Que estos cargos envíen un mensaje claro a todos los funcionarios de todo el mundo que trabajan con narcotraficantes: independientemente de su título o posición, estamos comprometidos a llevarle ante la justicia”, añadió.

Combatir corrupción, prioridad compartida de EUA y México: Ronald Johnson

La Embajada de Estados Unidos en México fijó postura tras la acusación penal. Ronald Johnson destacó que la exigencia de justicia responde a una demanda social compartida. “Esto es lo que nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera quieren y, como lo he señalado en reiteradas ocasiones, es lo que merecen”, afirmó.

Advirtió que todos los actos de corrupción que ayuden al crimen organizado serán castigados.

“Combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida para Estados Unidos y México. Nuestros países se han comprometido a fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho. Esto es lo que nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera quieren y, como lo he señalado en reiteradas ocasiones, es lo que merecen”, sostuvo.

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