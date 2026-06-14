Isela Lizbeth González López, asambleísta estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue asesinada en el municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca, en calles de la colonia El Porvenir.

Los hechos ocurrieron la tarde del viernes 12 de junio cuando Isela fue atacada a balazos en la intersección de la calle 23ª Sur y 11ª Poniente, en una zona habitacional. Su cuerpo quedó tendido sobre el pavimento, mientras que el o los agresores se dieron a la fuga.

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¿Cómo reaccionó el PRD al asesinato de Isela Lizbeth González?

El PRD Oaxaca condenó el asesinato de Isela Lizbeth, pues aseguró que el crimen representa un acto brutal de violencia extrema contra una mujer, además de un grave atentado contra la dignidad y los derechos humanos de las oaxaqueñas.

Exige a la Fiscalía del Estado de Oaxaca una investigación inmediata, diligente, exhaustiva y con perspectiva de género, que permita esclarecer los hechos e identificar a los responsables y un castigo ejemplar.

“No es aceptable que estos crímenes queden en la impunidad. La violencia feminicida debe ser castigada y perseguida con todo el rigor del Protocolo de Femicidio”, dice el comunicado.

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