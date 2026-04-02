Hora del mega bloqueo de transportistas y agricultores en carreteras hacia CDMX

Transportistas y agricultores de México anunciaron que llevarán a cabo un mega bloqueo en carreteras y accesos estratégicos del país pues han denunciado incumplimiento de acuerdos con el gobierno y abandono de ambos sectores, por ello realizarán movilizaciones el próximo lunes 6 de abril.

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Transportistas y agricultores anuncian mega bloqueo

Fue a través de redes sociales que la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) anunciaron que no se ha llegado a ningún acuerdo ni compromiso con las autoridades, por ello, advirtieron que realizarán bloqueos en carreteras.

Los transportistas exigen:

Reforzar la seguridad en carreteras con presencia de la Guardia Nacional

Poner fin a las extorsiones

Apoyos económicos, créditos, seguridad social y pensiones

Mientras que los agricultores acusan:

Abandono del sector

Retrasos en pagos y falta de precios de garantía efectivos

Problemas con la comercialización de granos

Falta de apoyos para sostener la producción

¿En dónde habrá bloqueos?

Según lo informado, el paro se realizará el 6 de abril y comenzarán alrededor de las 07:00 horas y las carreteras afectadas serían:

Autopista México-Querétaro

Autopista México-Pachuca

Autopista México-Cuernavaca

Autopista México-Puebla

Y también se prevén bloqueos en Jalisco, Michoacán, Sonora, Sinaloa, Zacatecas.

Recomendaciones ante los bloqueos

Ante el anuncio de los bloqueos, las autoridades y organizaciones recomiendan:

Evitar la vía durante la mañana y tarde

Considerar rutas alternas y carreteras libres

Salir con anticipación en traslados necesarios

Mantenerse informado a través de canales oficiales

Es importante destacar que el bloqueo ocurre en plena Semana Santa por lo que se prevé que genere caos en algunas de las carreteras más transitadas en esta temporada vacacional.

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