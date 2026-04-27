Cae “El Güero Conta”, operador financiero de “El Jardinero” en Jalisco

Luego de que esta mañana se diera a conocer que fue detenido en inmediaciones de la comunidad del Mirador, en Nayarit Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”; el secretario de Seguridad federal, Omar garcía Harfuch informó otro golpe al crimen con la caída de César Alejandro N, alias “El Güero Conta”.

El funcionario encargado de la seguridad dio a conocer que en Zapopan, Jalisco, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron al sujeto identificado como operador financiero de “El Jardinero”, jefe regional del CJNG.

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Señaló que el delincuente lavaba recursos provenientes de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres, así como por adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e invertir en productoras de tequila.

¿Por qué es relevante la detención de “El Güero Conta”?

La caída de este delincuente golpea al CJNG, ya que su labor servía al recién detendo que fue identificado como líder de dicho grupo delincuencial.

De acuerdo con el medio especializado InSight Crime tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los criminales más buscados de México, “El Jardinero” era uno de los capos que tomaría su lugar.

Detalló que mandos regionales como el de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, y Ricardo Ruiz Velasco, alias “Doble R” eran de suma relevancia para el cártel.

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