Este lunes 27 de abril, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch informó la detención de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, posible sucesor de El Mencho en el CJNG.

El funcionario federal informó que la detención se logró en el estado de Nayarit, gracias a una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina, a través de sus Fuerzas Especiales.

En una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx , a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.



Cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de… pic.twitter.com/5jqtX53Rzn — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 27, 2026

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Detienen a Audias Flores Silva, “El Jardinero”, uno de los hombres clave del CJNG

A través de sus redes sociales, Harfuch informó que se logró la captura de uno de los hombres clave, considerado uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Audias Flores Silva es requerido tanto por las autoridades mexicanas como por las de Estados Unidos.

Por su captura, el gobierno de EUA ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares.

El Jardinero, identificado como uno de los comandantes regionales del CJNG

La Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) informó que El Jardinero, posible sucesor del El Mencho, los alias Commandante, Gabriel Raigosa Plascencia, El Bravo 2, Audi, y Mata Jefes.

De acuerdo con informes de la DEA, El Jardinero operaba en Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero.

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