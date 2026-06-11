El periodista Luis Ángel López fue asesinado la madrugada de este jueves 11 de junio mientras circulaba sobre la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Cazones, en el municipio de Poza Rica, Veracruz.

La Fiscalía del Estado señaló que por este hecho, a través de la Fiscalía Regional Zona Norte Tuxpan, se inició una carpeta de investigación para dar rápidamente con él o los responsables y presentarlos ante la justicia.

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Asesinan a balazos al periodista Luis Ángel López en Poza Rica, Veracruz pic.twitter.com/wP1aoGpH3i — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 11, 2026

¿Qué se sabe del asesinato del periodista Luis Ángel López?

El reportero, quien cubría la fuente policiaca, fue atacado a balazos tras ser alcanzado sobre la avenida por personas armadas. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades después de escuchar los disparos y cuando arribaron vieron el cuerpo de Luis Ángel López sobre el pavimento.

Al lugar arribó la trilogía investigadora, integrada por Fiscales, peritos y elementos de la Policía Ministerial, quienes realizaron las diligencias correspondientes para el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios.

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