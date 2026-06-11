EUA acusa a cárteles mexicanos de la expansión del gusano barrenador

Para Estados Unidos, la expansión y llegada a su territorio del gusano barrenador fue culpa de los cárteles mexicanos, según las palabras de la titular del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), Brooke Rollins.

De acuerdo a la funcionaria, los grupos criminales estarían involucrados en el tráfico ilegal de ganado desde México, mismo que portarían la plaga, pese a que se ya se había erradicado en Estados Unidos.

“Decenas de millones de personas desplazándose hacia el norte, rumbo a Estados Unidos, llevando consigo su ganado. Y con el tráfico ilegal de reses por los cárteles mexicanos, sabíamos que esto venía en camino”, declaró en un audiencia ante el Senado de EUA.

We’re fighting the New World Screwworm threat.



We pushed NWS out of the US in 1966 — but for the first time in the modern area we have cases in Texas again.



This is a direct result of the Darien Gap being breached in 2022 thanks to the reckless open border policies of… pic.twitter.com/ChRrqYM1sX — Secretary Brooke Rollins (@SecRollins) June 10, 2026

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El análisis de la llegada del gusano barrenador a EUA

De acuerdo a la Rollins, el gusano barrenador se fue desplazando desde Centroamérica en 2021 hacia el norte del continente; sin embargo, llegó a México en 2023 y posteriormente alcanzó a Estados Unidos.

Asimismo, recordó que su nación logró erradicar la amenaza financiera esta amenaza sanitaria décadas atrás, esto al lograr la liberación masiva de moscas estériles para impedir la reproducción de la especie.

Pese a esto, el primer caso se registró el 3 de junio de 2026 en un terreno en Zavala, Texas, en un animal que tenía una herida umbilical, hasta el miércoles 10 de junio se registran seis casos tanto en Texas como en Nuevo México.

“Necesitamos alrededor de 500 millones de moscas estériles para lograr la erradicación”, puntualizó durante la audiencia; no obstante, destacó que trabajan en nuevas estrategias para contener la propagación de la plaga.

¿Cómo se da el tráfico ilegal de ganado? Funcionaria de EUA lo explica

La funcionaria también destacó que ha habido un aumento en el traslado de ganado sin controles sanitarios, especialmente desde que se aplicó la política de fronteras abiertas.

“Bajo el movimiento ilícito de ganado, impulsado por los cárteles en esos países hacia el norte, junto con las políticas de fronteras abiertas, vimos una brecha masiva a partir de 2021, cuando comenzó a avanzar hacia el norte y a internarse en México", explicó.

Finalmente, destacó que en la administración de Donald Trump se han gastado 1.3 mil millones de dólares para combatir el gusano barrenador.

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