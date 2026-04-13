Confirman ficha roja de Interpol contra Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán

El Gobierno de México confirmó que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, cuenta con una orden de aprehensión vigente y una ficha roja de la Interpol, lo que permitiría su detención en cualquier país donde se localice.

Durante una conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que esta alerta internacional implica la colaboración de autoridades migratorias y de seguridad de distintos países; la noticia fue confirmada este 13 de abril por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en diversas entrevistas.

Señaló que, hasta el momento, la información oficial es la que dio a conocer la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que mantiene abierta la orden de captura contra el exmandatario.

Ramírez Bedolla dice que el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, huyó del país



Asegura que tuvo apoyo del crimen organizado para salir de México



Pide a la Interpol una ficha roja en su contra pic.twitter.com/rLkw9LlWbC — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 9, 2026

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¿Por qué buscan a Silvano Aureoles y qué implica la ficha roja de Interpol?

De acuerdo con lo informado, Aureoles enfrenta acusaciones por presunto desvío de recursos públicos por más de tres mil millones de pesos, así como una orden de aprehensión adicional por homicidio y tortura relacionada con hechos ocurridos durante su administración.

La titular del ejecutivo evitó pronunciarse sobre si el Instituto Nacional de Migración (INM) contaba con alguna alerta migratoria para impedir la salida del exgobernador; no obstante, indicó que será el Gabinete de Seguridad quien proporcione mayores detalles.

Silvano Aureoles no acude a audiencia en el Reclusorio Oriente

Investigación en Michoacán señala presuntos nexos del CJNG

Las autoridades estatales han abierto una línea de investigación que apunta a la posible participación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la fuga de Aureoles. Según el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, el exgobernador habría sido trasladado desde el occidente del país hacia la frontera norte con apoyo de este grupo criminal.

Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que existen al menos dos órdenes de aprehensión en su contra. La primera, por el presunto fraude en la construcción de cuarteles policiales; la segunda, por el delito de homicidio.

Las indagatorias también señalan que Aureoles podría encontrarse actualmente en Estados Unidos, aunque no se ha confirmado su ubicación exacta. En paralelo, otros exfuncionarios de su administración ya enfrentan procesos judiciales por su presunta participación en el desfalco a las finanzas de Michoacán.

Giran órdenes de aprehensión contra Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán Se dio a conocer que Silvano Aureoles está siendo investigado por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad derivado de un operativo en 2017. 27 marzo, 2026

¿Qué es la ficha roja de la Interpol?

La ficha roja de Interpol es un mecanismo de cooperación internacional que permite ubicar y detener provisionalmente a una persona buscada por la justicia de su país. En este caso, facilita que autoridades extranjeras puedan actuar en coordinación con México para lograr su captura.

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