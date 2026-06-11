“Tony Montana”, hermano de “El Mencho” se declara culpable en EUA

Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana y hermano de El Mencho, se declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico en Estados Unidos.

De acuerdo a un documento de la Corte de Distrito de Columbia que compartió el periodista Keegan Hamilton, solicitaron reprogramar la audiencia que tenían establecida para el próximo jueves 18 de junio y así finalizar las negociaciones de su declaración.

Conviene recordar que el integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue trasladado de México a EUA en febrero del año pasado.

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Antonio Oseguera Cervantes, alias "Tony Montana" y hermano de "El Mencho", aceptó declararse culpable de los cargos federales por narcotráfico en corte de Washington, DC https://t.co/UfYvJAQ1eI pic.twitter.com/tNaAtHPcfp — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 11, 2026

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Próxima audiencia de “Tony Montana”

Asimismo, el documento menciona que la defensa busca que el tribunal suspenda el tiempo de la Ley de Juicio Rápido desde el 18 de junio de 2026 hasta la próxima audiencia programada para el 31 de julio.

“Desde el último aplazamiento, las partes han llegado a un acuerdo sobre los términos de la declaración y necesitan tiempo adicional para finalizar la documentación correspondiente y preparar el cambio de declaración”, puntualizó el documento.

Los cargos contra Tony Montana, hermano de “El Mencho”

A inicios de 2023, Tony Montana fue acusado por un gran jurado en el Distrito de Columbia por conspiración para el tráfico internacional de cocaína y metanfetaminas.

Y es que Oseguera Cervantes es acusado de distribuir cinco kilógramos o más de cocaína, así como 500 gramos o más de metanfetamina por su importación a los Estados Unidos, lo cual habría hecho desde enero de 1998 hasta diciembre de 2022.

Eso no es todo, sino que lo acusan de posesión de un arma de fuego para facilitar el narcotráfico desde el año 2000 hasta 2022.

A todo esto, si se declara culpable el hermano de Nemesio Osegura Cervantes podría enfrentar una pena de 15 años de prisión.

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