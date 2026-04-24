Un tráiler chocó contra una caseta de cobro en en Zinapécuaro, Michoacán.

Un tráiler chocó contra una caseta de cobro en en Zinapécuaro, Michoacán. | Getty Images

Un fuerte accidente vial se registró durante la noche de este viernes 24 de abril en la autopista México-Guadalajara. Un tráiler impactó contra una caseta de cobro en Zinapécuaro, Michoacán, luego de presuntamente quedarse sin frenos.

De inmediato, cuerpos de emergencia se movilizaron a la zona del choque, donde atendieron al menos a 7 personas lesionadas. Te contamos lo que se sabe de este accidente en la autopista de Occidente.

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Tráiler se queda sin frenos y desata el caos en la autopista México-Guadalajara

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente de tránsito en Zinapécuaro ocurrió cuando el conductor de un tráiler perdió el control de la unidad al quedarse sin frenos mientras circulaba por la autopista de Occidente.

#ULTIMAHORA | SE QUEDÓ SIN FRENOS 🚗



Se reporta un percance de gran magnitud a la altura de la caseta de Zinapécuaro, donde una unidad pesada presuntamente se quedó sin frenos ⚠️



El impacto ha dejado carriles obstruidos en dirección a Zinapécuaro y Acámbaro, complicando… pic.twitter.com/E0gHuh9eas — TV Azteca Querétaro (@AztecaQueretaro) April 25, 2026

La pesada unidad no logró detenerse y terminó por embestir varios vehículos que se encontraban formados para pagar. Tras el choque con los autos, el tráiler se estrelló directamente contra la caseta de cobro.

Tráfico y afectaciones tras el accidente en Zinapécuaro

El fuerte accidente generó afectaciones importantes en la circulación sobre la autopista de Occidente. Se reporta que se encuentra cerrada en dirección sur hacia Zinapécuaro y Acámbaro.

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