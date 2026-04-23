Cinco de las personas lesionadas por el choque de trenes en Dinamarca se reportan en estado crítico.

Cinco de las personas lesionadas por el choque de trenes en Dinamarca se reportan en estado crítico. | Reuters

Al menos 17 personas resultaron lesionadas, de las cuales cinco se reportan en estado crítico, luego de un choque de trenes en Gribskov, al norte de Copenhague, Dinamarca.

En rueda de prensa, el jefe de los servicios de emergencia de Gribskov, Anders Heimdal, señaló que se tiene el control sobre los pacientes que se vieron involucrados en el accidente y aunque hay cinco en estado crítico, la cifra puede variar en las siguientes horas.

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¿Cómo ocurrió el choque de trenes en Dinamarca?

El accidente ocurrió cerca de las 6:29 hora local, a la altura del pueblo de Kagerup, a unos 50 kilómetros al norte de Copenhague. Los trenes pertenecen a la línea que conecta varias localidades del norte de la isla de Selandia y chocaron de frente.

La alcaldesa de Gribskov, Trine Egetved, señaló en su cuenta de X, que los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos y dicha línea de trenes es muy usada por trabajadores y estudiantes de la zona, lo que ha incrementado la preocupación de la localidad.

¿Qué causó el accidente?

Morten Pedersen, de la policía del norte de Selandia, señaló que hasta el momento se desconocen las causas del accidente, pero se determinarán tras las investigaciones que se realicen.

El Departamento de Bomberos de Copenhague informaron que ya concluyeron su trabajo en el lugar del siniestro y el asunto será manejado por la policía.

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