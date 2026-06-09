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/Seguridad/Video

Ataque armado en reunión familiar dejó cuatro heridos en Tequila, Jalisco

Una familia disfrutaba de una reunión en unas caballerizas, en la colonia La Mezcalera, cuando sufrieron un ataque armado

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Por: Adriana Pacheco
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