Los accidentes automovilísticos son muy comunes sobre todo en la madrugada y en las carreteras, y para que tomes previsiones, aquí te compartimos donde hay cierres debido a choques o incidentes en calles de CDMX y en las autopistas de México.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
Choques en CDMX hoy
Según el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) esta mañana hay afectaciones en:
Súper Vía Poniente a la altura de Avenida de las Torres en dirección al Poniente en la colonia San José del Olivar en la alcaldía Álvaro Obregón. Como alternativa vial se recomienda Eje 5 Poniente, Avenida Santa Lucía y Camino Real a Toluca.
Avenida Insurgentes con dirección al Norte a la altura de Cerrada José Vasconcelos en la alcaldía Gustavo A. Madero, la alternativa vial es Avenida Centenario.
Circuito Interior a la altura de Fundidora de Monterrey hacia Avenida Oceanía por volcadura.
Calzada de Tlalpan a la altura de Río Churubusco por un choque.
Avenida Instituto Politécnico Nacional a la altura de calle Buenavista hacia el Norte por percance automovilístico.
Circuito Interior a la altura de Río Elba hacia el Norte por choque.
Circuito Interior al Oriente a la altura de Mapimí en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc.
Cortes a la circulación en carreteras
Mientras que Caminos y Puentes Federales (Capufe), reportó cierres en las siguientes carreteras:
- Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, en el kilómetro 9.
- Autopista Acayucan - Cosoleacaque, en el kilómetro 11, dirección Acayucan.
- Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), en el kilómetro 37, dirección CDMX.
- Autopista México-Querétaro en el kilómetro 61 con dirección a CDMX.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.