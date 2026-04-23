Cortes a la circulación por accidentes hoy | Guardia Nacional

Los accidentes automovilísticos son muy comunes sobre todo en la madrugada y en las carreteras, y para que tomes previsiones, aquí te compartimos donde hay cierres debido a choques o incidentes en calles de CDMX y en las autopistas de México.

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Choques en CDMX hoy

Según el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) esta mañana hay afectaciones en:

Súper Vía Poniente a la altura de Avenida de las Torres en dirección al Poniente en la colonia San José del Olivar en la alcaldía Álvaro Obregón. Como alternativa vial se recomienda Eje 5 Poniente, Avenida Santa Lucía y Camino Real a Toluca.

#PrecauciónVial | Movilización de servicios de emergencia por volcadura en la Súper Vía Poniente a la altura de Av. de las Torres en dirección al Poniente, col. San José del Olivar, alcaldía Álvaro Obregón. #AlternativaVial Eje 5 Poniente, Av. Santa Lucía y Camino Real a Toluca. pic.twitter.com/3a4rWfi4cF — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 23, 2026

Avenida Insurgentes con dirección al Norte a la altura de Cerrada José Vasconcelos en la alcaldía Gustavo A. Madero, la alternativa vial es Avenida Centenario.

Circuito Interior a la altura de Fundidora de Monterrey hacia Avenida Oceanía por volcadura.

Calzada de Tlalpan a la altura de Río Churubusco por un choque.

Avenida Instituto Politécnico Nacional a la altura de calle Buenavista hacia el Norte por percance automovilístico.

Circuito Interior a la altura de Río Elba hacia el Norte por choque.

Circuito Interior al Oriente a la altura de Mapimí en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc.

Cortes a la circulación en carreteras

Mientras que Caminos y Puentes Federales (Capufe), reportó cierres en las siguientes carreteras:

Autopista Las Choapas - Ocozocoautla , en el kilómetro 9.

, en el kilómetro 9. Autopista Acayucan - Cosoleacaque , en el kilómetro 11, dirección Acayucan.

, en el kilómetro 11, dirección Acayucan. Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), en el kilómetro 37, dirección CDMX.

(Chichimequillas), en el kilómetro 37, dirección CDMX. Autopista México-Querétaro en el kilómetro 61 con dirección a CDMX.

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