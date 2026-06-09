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Estados Unidos lanza ataques de autodefensa contra Irán tras el derribo de un helicóptero en el Estrecho de Ormuz
/Seguridad/Video

Estalla un auto en Sinaloa y desata el pánico y la tensión entre los ciudadanos

Los habitantes de Escuinapa, Sinaloa, vivieron severos momentos de angustia tras registrarse la explosión de un carro, lo que generó una fuerte movilización.

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Por: Adriana Juárez Miranda
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