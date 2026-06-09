Skip to main content
en vivo
TV Azteca
Azteca UNO
Azteca 7
Deportes
Noticias
adn Noticias
Videos
Regionales
Aguascalientes
Baja California
Bajío
Chiapas
Chihuahua
Ciudad Juárez
Guerrero
Jalisco
Laguna
Michoacán
Morelos
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Veracruz
Yucatán
a más +
adn Noticias
En vivo
Trámites
Ciudad
Tiempo Libre
Entretenimiento
adn Noticias Radio
Especiales
Videoteca
Conductores
Voces adn Noticias
Enlace Latino
México
Es Tendencia
Deportes
Salud
Ciencia
Política
Seguridad
Internacional
Finanzas
Entretenimiento
MasterChef
Ventaneando
Venga La Alegría
Deportes
Automovilismo
Fut Azteca
Champions League
Esports
Box Azteca
Otros Deportes
FIA
Política
Finanzas
Salud y Educación
Seguridad
Estados
Mundo
Opinión FIA
Tendencias
En vivo
Las imágenes destacadas del panorama nacional e internacional
Conecta
Trámites
México
Ciudad
Es Tendencia
Tiempo Libre
Entretenimiento
Deportes
Salud
Ciencia
Política
Seguridad
Internacional
Finanzas
adn Noticias Radio
Especiales
Videoteca
Conductores
Voces adn Noticias
Enlace Latino
Autores
Suscríbete
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Estados Unidos lanza ataques de autodefensa contra Irán tras el derribo de un helicóptero en el Estrecho de Ormuz
/
Seguridad
/
Video
Estalla un auto en Sinaloa y desata el pánico y la tensión entre los ciudadanos
Los habitantes de Escuinapa, Sinaloa, vivieron severos momentos de angustia tras registrarse la explosión de un carro, lo que generó una fuerte movilización.
Metadatos del artículo
Publicado
09/06/2026
🕐
18:20
Por:
Adriana Juárez Miranda
Compartir en Facebook
Compartir en X (Twitter)
Compartir en WhatsApp
Tags relacionados
Sinaloa
02:56
Adriana Juárez Miranda
Muere Grecia Gallardo, joven promesa del deporte de solo 14 años, durante balacera en Sinaloa
00:57
Adriana Juárez Miranda
Feroz enfrentamiento en Durango deja lesionados y autos asegurados
00:59
Itandehui Cervantes
Asesinan a una pareja en calles de CDMX
Redacción adn Noticias
Puebla es líder en tomas clandestinas de combustible