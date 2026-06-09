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Siete perros envenenados en Guanajuato; hay una mujer sospechosa

En Celaya, Guanajuato, se investiga la muerte de siete perros después de que una mujer aparentemente les diera pollo envenenado

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Por: Adriana Pacheco
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