Elementos de la SSC CDMX desalojaron a usuarios del Metro CDMX en la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9

Elementos de la SSC CDMX desalojaron a usuarios del Metro CDMX en la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) ingresaron a la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro CDMX, esto con la intención de desalojar a los pasajeros masculinos que se encontraban a bordo de los convoyes.

De acuerdo con información recabada por Pablo Castorena, reportero de adn Noticias y Azteca Noticias, el desalojo de los pasajeros masculinos se dio luego de una balacera que se registró en la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco, esto como parte de las investigaciones correspondientes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Desalojan a hombres de los vagones del Metro CDMX

Primeros reportes dados a conocer sobre el caso, mencionan que el desalojo de los trenes del Metro CDMX se dio debido a que los presuntos responsables de la balacera habían ingresado a la estación Puebla de la Línea 9 para emprender su huída tras el ataque armado.

Se refirió que elementos de la SSC CDMX en coordinación con las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC), lograron detener el avance de los convoyes con la finalidad de dar con los responsables de la balacera, la cual dejó a un hombre de aproximadamente 52 años herido de gravedad.

Imágenes y videos del desalojo de hombres en la Línea 9 del Metro CDMX

A través de imágenes y videos compartidos vía redes sociales, se puede apreciar el momento exacto en el que los elementos de la SSC CDMX solicitan el descenso de todos los hombres de los vagones, esto para empezar con las revisiones de rigor.

Las imágenes muestran a los hombres completamente pegados a la pared a la espera de que sean revisados por los uniformados.

@MetroCDMX Porque están sacando del metro a los hombres en ciudad deportiva? pic.twitter.com/N0G1H68TnA — Carlos Guerrero (@CharlyWarrrior) April 16, 2026

Se reanuda el servicio en toda la Línea 9 del Metro CDMX

Tras un par de minutos de incertidumbre, las autoridades del Metro CDMX informaron que el servicio ya fue restablecido en todas las estaciones de la Línea 9, por lo cual de momento se reporta la afluencia habitual del horario.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.