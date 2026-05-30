Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, Morelos, fue detenido este viernes por fuerzas federales en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR), informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

A través de sus redes sociales, el funcionario federal señaló que la captura se realizó en continuidad del Operativo Enjambre del pasado 20 de mayo en el estado de Morelos. Se trata de una estrategia impulsada por el gobierno federal para combatir redes de corrupción y posibles vínculos entre autoridades y grupos delictivos.

En continuidad del Operativo Enjambre, instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, este día fue detenido por el @GabSeguridadMX gracias al Centro Nacional de Inteligencia Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 30, 2026

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¿De qué se acusa a Jesús Corona Damián?

De acuerdo con las autoridades federales, Corona Damián es investigado por presuntos vínculos con integrantes del crimen organizado que operan en la región oriente de Morelos, particularmente con una célula ligada al Cártel de Sinaloa encabezada por Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”.

Entre los ilícitos que forman parte de la investigación se encuentran delincuencia organizada, delitos contra la salud y tráfico de armas.

Según reportes de inteligencia, comerciantes, transportistas, empresarios y familias habrían sido víctimas de amenazas y cobros de derecho de piso.

Las autoridades investigan si existió algún tipo de protección institucional o complicidad con estas actividades ilícitas.

Corona Damián era considerado prófugo desde el pasado 20 de mayo, cuando logró evadir un operativo federal.

El político había promovido un amparo para evitar su captura; sin embargo, un juez federal sólo le concedió una suspensión provisional para que, en caso de ser arrestado, fuera presentado ante un juez de control.

¿Qué funcionarios han sido detenidos en el Operativo Enjambre en Morelos?

Hasta el momento van siete detenidos.

En febrero de 2025, un video difundido en redes sociales mostró al alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, y a su homólogo de Atlatlahucan, Agustín Toledano, en una reunión “El Barbas”.

En la grabación también aparece Samuel Márquez, secretario general del Ayuntamiento de Cuautla, sentado junto a Corona Damián. Ante esto, la FGR inició una investigación.

Más de un año después, el alcalde de Atlatlahuacan, así como el expresidente municipal de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala, fueron detenidos en Morelos como parte de la Operación Enjambre.

El gobierno federal indicó que, además de la detención del alcalde de Atlatlahuacan y el expresidente municipal de Yecapixtla, fueron capturados:

Horacio ‘N’, secretario municipal en Cuautla

Pablo Adrián ‘N’, empresario y oficial mayor de Cuautla

Jonathan ‘N’, tesorero municipal

Arisbel Rubí ‘N’, excandidata a la presidencia municipal de Atlatlahuacan

Como parte de las acciones, también fueron congeladas cuentas bancarias de al menos 22 personas y 10 empresas relacionadas con la investigación.

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