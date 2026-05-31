Una riña al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, dejó siete reos muertos y un herido, informó la Secretaría de Seguridad del Estado, que suspendió todas las visitas hasta que termine todo el protocolo de vigilancia para reducir cualquier tipo de riesgo.

De acuerdo con los primeros reportes, la riña habría comenzado en uno de los módulos, entre los propios internos después de que una discusión subiera rápidamente de tono y terminara en agresiones con armas blancas, pese a que se registra revisión celdas cada determinado tiempo para evitar este tipo de situaciones.

Actualización



En seguimiento a la información emitida por la #SSPSinaloa sobre la riña registrada la mañana de este 31 de mayo de 2026 al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en la ciudad de Culiacán, se informa que, como resultado de estos hechos, siete personas… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) May 31, 2026

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¿Qué dijeron las autoridades de Sinaloa?

La Secretaría de Seguridad de Sinaloa detalló que como resultado de la riña se activó el protocolo de seguridad y llevó a cabo una revisión exhaustiva de las instalaciones para evitar riesgos para la población penitenciaria.

Es por ello que se suspendían las visitas programadas para este domingo, para proteger tanto al personal administrativo como a las personas privadas de la libertad.

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