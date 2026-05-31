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Caos vial CDMX: Bloqueos en calles y avenidas importantes hoy 31 de mayo
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Detienen a cinco presuntos integrantes del CJNG por quema de vehículos

Cinco presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en Zitácuaro, Michoacán, tras enfrentarse con el Ejército y quemar vehículos

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Por: Adriana Pacheco
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