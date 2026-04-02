Durante la madrugada, reportaron balacera en la colonia Doctores y hallazgo de una mujer sin vida en Coyoacán, CDMX

Una balacera y ataque armado en la colonia Doctores, así como el hallazgo de un cuerpo sin vida marcaron la madrugada de este jueves 2 de abril en la Ciudad de México (CDMX), en hechos distintos ocurridos en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán.

#MientrasDormía | Ejecutan a conductor en la Doctores y hallan a mujer sin vida en baños de Coyoacán.



Un hombre fue asesinado de al menos cinco disparos mientras conducía su camioneta en el cruce de Doctor García Diego y Eje Central, en la colonia Doctores. Tras el ataque… pic.twitter.com/rtyNaD2ayt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 2, 2026

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Ejecutan a conductor en la colonia Doctores: así ocurrió el ataque

Un hombre fue asesinado a balazos mientras conducía su camioneta en calles de la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con reportes preliminares, la agresión ocurrió en el cruce de Doctor García Diego y Eje Central Lázaro Cárdenas.

Testigos señalaron que el conductor fue interceptado por un sujeto armado que abrió fuego en su contra en al menos cinco ocasiones. Tras el ataque directo, el agresor logró darse a la fuga sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

Conductor de camioneta pierde el control y choca sobre Circuito Interior

La víctima quedó sin vida al interior del vehículo, lo que provocó la movilización de servicios de emergencia y elementos de seguridad en la zona. Policías acordonaron el área mientras peritos realizaban las primeras diligencias y el levantamiento del cuerpo.

Hallan a mujer sin vida en baños de Coyoacán

En un hecho separado, autoridades capitalinas reportaron el hallazgo del cuerpo de una mujer al interior de unos baños en la alcaldía Coyoacán, durante la misma madrugada.

De acuerdo con la información inicial, fueron ciudadanos quienes alertaron a las autoridades tras percatarse de la presencia de la mujer inconsciente. Al arribar, los servicios de emergencia confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de la muerte ni la identidad de la víctima. La zona fue resguardada por elementos de seguridad, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) iniciaron las investigaciones correspondientes.

Hasta ahora no hay personas detenidas por ninguno de los dos sucesos. Las autoridades continúan recabando indicios y testimonios para esclarecer lo ocurrido durante esta madrugada en la Ciudad de México.

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