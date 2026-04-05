Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”, es vinculado a proceso por desaparición forzada; podría pasar 60 años en prisión

Un juez de control vinculó a proceso a Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora, por su presunta participación en el delito de desaparición forzada, pese a ser exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández.

Como medida cautelar, las autoridades determinaron prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que permanecerá arrestado en el Estado de México (Edomex).

En caso de ser hallado culpable de este delito —pese a que tiene más investigaciones en su contra—, podría pasar hasta 60 años de prisión, de acuerdo al Código Penal Federal.

#BoletínFGE: Vinculado a proceso Hernán “N” por el delito de desaparición forzada de personas. pic.twitter.com/iJN4CmsMaa — Fiscalía General de Tabasco (@FGETabasco) April 5, 2026

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Bermúdez Requena seguirá en El Altiplano

El exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco permanece recluido en el penal federal de máxima seguridad conocido como El Altiplano, desde donde siguió la audiencia inicial por videoconferencia.

La diligencia se desarrolló luego de que su defensa solicitara la duplicidad del plazo constitucional, lo que permitió ampliar el tiempo para la presentación de pruebas, de acuerdo al comunicado que se emitió este domingo 5 de abril.

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por desaparición forzada

¿Por qué fue vinculado a proceso Hernán Bermúdez Requena?

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Tabasco, los cargos en su contra incluyen desaparición forzada, además de otros delitos graves como secuestro agravado, extorsión agravada y asociación delictuosa.

Las autoridades sostienen que existen elementos suficientes para suponer la posible participación del exfuncionario en hechos delictivos ocurridos durante su gestión, además de un posible vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),

Es importante mencionar que la vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria, pero sí establece que el juez encontró indicios razonables para continuar con el proceso penal. En esta etapa, el Ministerio Público y la defensa podrán fortalecer sus argumentos antes de que se determine si el caso avanza a juicio.

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", insiste en amparo para frenar extradición a EUA Bermúdez Requena asegura que ya le avisaron de su traslado a EUA, pero la justicia mexicana dice otra cosa; estas son las razones tras el fallo y la nueva estrategia de su defensa. 22 marzo, 2026

Investigación con "El Abuelo" sigue y se coordina con instancias federales

El fiscal estatal, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, ha señalado previamente que, hasta el momento, no existe una solicitud formal de extradición contra Bermúdez Requena.

Asimismo, indicó que la dependencia mantiene coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), aunque no se ha requerido el traslado del imputado a otra jurisdicción.

El plazo fijado por el juez será determinante para definir el rumbo legal del caso en los próximos meses.



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