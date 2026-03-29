FGR asegura más de 2 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró más de 2 millones de litros de hidrocarburo en un inmueble ubicado en Reynosa, Tamaulipas, además de tractocamiones.

El decomiso se realizó tras el inicio de una carpeta de investigación por una denuncia anónima sobre hidrocarburo resguardado de manera ilegal. El fiscal federal solicitó autorización judicial para ejecutar la diligencia de cateo, en la que las autoridades aseguraron el combustible, 49 frac tank, 18 autotanques, seis tractocamiones y una caja seca.

En el cateo también se aseguró un autotanque artesanal, una motobomba, 14 tanques metálicos, un montacargas, un tanque cilíndrico de plástico blanco y un cubitanque.

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La FGR (@FGRMexico) decomisó 2 millones 189 mil litros de hidrocarburo que se almacenaban de manera ilegal en un inmueble de Reynosa, Tamaulipas ⛽🚨 pic.twitter.com/KT8bEJ8ShG — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 29, 2026



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El inmueble y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), el cual sigue con la investigación por el delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo, para deslindar responsabilidades.

De acuerdo con la FGR, en este operativo participaron elementos de la Policía Federal Ministerial, peritos de criminalística de campo, fotografía y química forense, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), además del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), autoridades estatales y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

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