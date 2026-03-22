Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”, insiste en amparo para frenar extradición a EUA

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora, volvió a recurrir a la vía legal para frenar un posible proceso de extradición a Estados Unidos.

El exfuncionario interpuso un recurso de queja luego de que un juez federal desechó su solicitud de amparo por considerarla improcedente.

De acuerdo con registros judiciales, el recurso fue presentado el pasado 19 de marzo y será analizado por un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México (Edomex), que determinará si la resolución inicial debe modificarse.

¡Seis meses de impunidad! ❌ Hernán Bermúdez Requena, líder de la "La Barredora", fue detenido y remitido al Altiplano en septiembre de 2025, sin embargo, hasta la fecha no hay avances en la investigación en su proceso



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¿Por qué fue rechazado el amparo contra la extradición?

El juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, desechó la demanda de amparo al considerar que no existe un acto concreto que vulnere los derechos del quejoso.

La resolución se basa en que el juicio de amparo no procede contra actos futuros o inciertos, es decir, para que este recurso sea válido, debe existir una afectación real y actual, lo que —según el juzgador— no ocurre en este caso.

Bermúdez Requena argumentó en su demanda que el pasado 5 de marzo custodios del Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como Altiplano, le informaron que sería extraditado; sin embargo, el juez determinó que dichos señalamientos no constituyen una notificación oficial.

Incluso, tras revisar las notas periodísticas presentadas como evidencia, la autoridad concluyó que no hay indicios suficientes de una solicitud activa de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos.

Dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez

Recurso de queja: la nueva estrategia legal de "El Abuelo"

Ante este escenario, la defensa del también llamado El Abuelo decidió impugnar la decisión judicial mediante un recurso de queja. Este mecanismo busca que un tribunal superior revise si el juez actuó conforme a derecho al desechar el amparo.

El tribunal colegiado que reciba el caso deberá analizar si existen elementos para admitir el recurso o confirmar la improcedencia dictada en primera instancia.

Este nuevo intento legal se suma a otros reveses que ha enfrentado Bermúdez Requena en los tribunales. En meses recientes, también le fue negada la suspensión provisional para desbloquear sus cuentas bancarias, como parte de investigaciones en su contra.

Tras detención en Paraguay, alistan extradición de Hernán Bermúdez Requena Manuel Doldán, Fiscal de Asuntos Internacionales, informó que un juez especializado en crimen organizado convocará a una audiencia, con el objetivo de definir el proceso de extradición del exfuncionario. 13 septiembre, 2025

¿Qué delitos enfrenta y cuál podría ser su condena?

Actualmente, Bermúdez Requena se encuentra recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México, donde enfrenta cargos por asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada.

Además, cuenta con una orden de aprehensión federal por delincuencia organizada y secuestro, aunque esta no se ha ejecutado debido a recursos legales en curso.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, en caso de ser encontrado culpable de los delitos que se le imputan, podría enfrentar una pena de hasta 158 años de prisión.

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