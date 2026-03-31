Giran nueva orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora, por desaparición forzada

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco informó que obtuvo y cumplimentó una nueva orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas.

La medida se suma a otras acciones judiciales derivadas de un caso que ha generado al menos 19 mandamientos judiciales.

De acuerdo con la autoridad, la orden fue emitida por un Juez de Control tras el análisis de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público. El exfuncionario estatal ya se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, donde enfrenta otro proceso penal distinto.

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Nueva orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena; suman 19

La Fiscalía detalló que esta nueva imputación se enmarca en una investigación más amplia sobre desaparición forzada en Tabasco, en la que se han girado 19 órdenes de aprehensión. Hasta ahora, 10 personas han sido vinculadas a proceso, lo que refleja avances en la integración del caso.

Hernán Bermúdez Requena fue detenido en septiembre de 2025 en Paraguay y posteriormente trasladado a México. Autoridades lo identificaron como uno de los principales objetivos criminales, presuntamente vinculado con el grupo delictivo “La Barredora”, organización señalada por su relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).ç

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El caso ha cobrado relevancia por el perfil del imputado, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, además de por la presunta estructura criminal que operaba en la entidad.

Caso La Barredora y vínculos con el CJNG en Tabasco

Investigaciones oficiales y reportes de seguridad apuntan a que “La Barredora” habría operado como una célula criminal con presencia en Tabasco, la cual, tras fragmentarse, dio paso a diversos liderazgos que buscaron alianzas con el Cártel Jalisco.

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En su momento, autoridades estatales señalaron que esta organización habría intentado consolidar control territorial mediante estas alianzas. Diversos presuntos colaboradores han sido identificados en la investigación, algunos de los cuales ya enfrentan procesos judiciales.

Pese a los señalamientos, durante su gestión, el propio Bermúdez Requena negó la existencia formal del grupo criminal como un cártel estructurado. Esto ha provocado señalamientos también contra el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, debido a que se desempeñaba como gobernador de la entidad.

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