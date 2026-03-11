Derrumbe en San Antonio Abad: Alcaldía Cuauhtémoc acusa irregularidades de Gobierno CDMX en permisos de demolición

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, responsabilizó al Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) por la autorización de la demolición de un edificio ubicado en San Antonio Abad, cuyo colapso el pasado 9 de marzo derivó en un accidente con víctimas fatales.

Según explicó, la alcaldía negó previamente el permiso para realizar los trabajos al considerar que no se cumplían con los requisitos mínimos de seguridad.

En un mensaje en sus redes, la edil afirmó que las facilidades administrativas que permitieron iniciar la demolición fueron otorgadas por dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y no por la alcaldía, como —aseguró— se ha señalado posteriormente.

Mintieron. Y aquí están las pruebas.



¿Por qué mentirle así a la gente? ¿Por qué usar una tragedia para tapar su responsabilidad en lugar de dar la cara? pic.twitter.com/gLeuYhjudK — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) March 11, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cronología del derrumbe en San Antonio Abad

De acuerdo con la explicación de la alcaldesa, el origen del caso se remonta a la creación de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, organismo que depende del gobierno capitalino y que fue encabezado en su momento por el actual secretario de Gobierno, César Cravioto.

Esta comisión surgió tras el Sismo del 19 de septiembre de 2017 en México con el objetivo de atender edificios dañados y facilitar procesos de reconstrucción o demolición.

Según la cronología presentada por la alcaldesa:



14 de marzo de 2025 : la Comisión de Reconstrucción aprobó un acuerdo que permitía a la Secretaría de Vivienda autorizar demoliciones sin contar con estudio ni programa de protección civil

: la Comisión de Reconstrucción aprobó un acuerdo que sin contar con estudio ni programa de protección civil 26 de septiembre de 2025 : la empresa responsable solicitó a la alcaldía el permiso correspondiente para realizar la demolición

: la empresa responsable correspondiente para realizar la demolición 30 de septiembre de 2025: la alcaldía Cuauhtémoc negó la autorización al considerar que no existían condiciones suficientes para garantizar la seguridad de los trabajos

la al considerar que no existían condiciones suficientes para garantizar la seguridad de los trabajos 20 de octubre de 2025: pese a la negativa, la empresa inició la demolición con el respaldo de la Secretaría de Vivienda del Gobierno capitalino

La edil aseguró que la autorización se dio mediante facilidades administrativas otorgadas por la Comisión para la Reconstrucción, lo que permitió continuar con el proceso aun cuando la alcaldía se había pronunciado en contra.

Recuperan un segundo cuerpo tras colapso de edificio en San Antonio Abad

Inconsistencias en los permisos de demolición

Durante su posicionamiento, Rojo de la Vega también cuestionó las declaraciones del secretario de Vivienda, Inti Muñoz, quien afirmó que el responsable de la obra debía presentar una carta en la que deslindara de responsabilidad al gobierno capitalino.

La alcaldesa sostuvo que ese documento no aparece en el expediente que fue entregado a la alcaldía, por lo que acusó que dicha afirmación es falsa

Además, señaló que el reglamento establece que, tras obtener la autorización, el promovente debe iniciar los trabajos en un plazo máximo de 90 días naturales e informar por escrito cuando comiencen las labores. De acuerdo con su versión, ninguno de estos requisitos fue cumplido.

“Si esos plazos no se respetaban, el Gobierno de la Ciudad debía suspender la autorización y no ocurrió”, sostuvo.

Suman 3 muertos tras derrumbe de edificio en San Antonio Abad, CDMX; desactivan servicios de emergencia Tras horas de labor intensa, el “Jefe Vulcano” confirmó el hallazgo de los dos cuerpos reportados como desaparecidos; Fiscalía de la CDMX continúa con la investigación. 10 marzo, 2026

Alcaldía pide esclarecer responsabilidades

Rojo de la Vega indicó que, tras el derrumbe, personal de la alcaldía acudió al lugar y se instaló una mesa técnica con autoridades del Gobierno de la Ciudad para colaborar en las investigaciones; no obstante, criticó que posteriormente se intentara deslindar responsabilidades de la administración central.

También señaló que no existe registro de denuncias vecinales ni solicitudes formales ante el sistema de atención ciudadana para realizar verificaciones en el inmueble.

Finalmente, afirmó que la alcaldía mantendrá su postura de actuar conforme a la ley y con prioridad en la seguridad de los habitantes, al tiempo que exigió que se esclarezca quién autorizó la demolición y bajo qué condiciones.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.